CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi

10 ayın bilançosu ağır oldu: Bin 835 kişi öldü 345 bin kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2026’nın Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde meydana gelen 578 bin 989 kazada bin 835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı. Bursa’da ise 10 aydaki kazalarda 51 kişi hayatını kaybetti.