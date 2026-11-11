CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 18 Kasım'a ertelendi.
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