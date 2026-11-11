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CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi

14:45, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:56, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 18 Kasım'a ertelendi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 18 Kasım'a ertelendi.


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Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :chpekrem i̇mamoğlu38 olağan kurultay
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CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi
CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 18 Kasım'a ertelendi
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