Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

MİT Başkanı Kalın'dan 10 Kasım mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Atatürk, milletimizin en zor şartlar altında dahi kendi geleceğini tayin etme iradesinden vazgeçmeyeceğini tarihe kaydetmiş; bağımsızlık düşüncesini ortak bir ülküye, Milli Mücadele’yi ise yeni bir devletin kuruluşuna dönüştürmüştür" dedi.