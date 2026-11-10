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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil anayasayı milletimize kazandıracağız

Lokman Özdemir12:02, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 12:48, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu. Erdoğan "Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde katılımcılara hitap etti.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
Aziz Milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nun değerli mensupları sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyete giden yolu çan Gazi Meclis'imizin o dönemki tüm şehitlerini rahmetle yad ediyoruz.
Önceki Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhuriyeti korumak onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını güçlendirmekle mümkündür.
Türkçemize, tarihimize öz veriyle hizmet eden kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.
29 Ekim'de kurulan Cumhuriyetle egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Bu aziz millet şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmediğini ortaya koymuştur.

"Türkiye'yi hak ettiği seviyeye getirdik"

Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Zihinlerinde oluşturduğu Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar.
Gazi Mustafa Kemal'in kimsesizlerin kimsesi olarak nitelediği Cumhuriyeti yeniden cumhurla buluşturduk. Hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Milli iradenin önündeki engelleri bir bir bertaraf ettik. Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.
Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz.
103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz.

"Sivil anayasayı milletimize kazandıracağız"

Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz.
Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milleti ile tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz.
Vefatının 88. seneyi devresinde Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muza çalışmalarında başarılar diliyorum.

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Başlıklar :cumhurbaşkanı erdoğanerdoğanatatürkcumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil anayasayı milletimize kazandıracağız
Recep Tayyip Erdoğan
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