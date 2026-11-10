MİT Başkanı Kalın'dan 10 Kasım mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk, milletimizin en zor şartlar altında dahi kendi geleceğini tayin etme iradesinden vazgeçmeyeceğini tarihe kaydetmiş; bağımsızlık düşüncesini ortak bir ülküye, Milli Mücadele’yi ise yeni bir devletin kuruluşuna dönüştürmüştür. Bugün bizlere düşen sorumluluk, bu tarihi mirası akıl, bilgi, azim ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini her şart altında muhafaza etmek, geçmişten devraldığımız emanetin gereğidir."

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