İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi.
İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama
"İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş, akabinde yangın çıkmıştır. İlgili birimlerimiz koordineli şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir"
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