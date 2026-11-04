Ağaç yakan liselilerin cezası belli oldu, mahkemeden ders niteliğinde karar: Ağaç yakan iki öğrenci, 50'şer ağaç dikecek
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağacı ateşe verip video çeken iki öğrenci, mahkemece 50’şer adet fidan dikme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Olay, Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dün meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri iki çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.
BİR AĞAÇ YAKTILAR, 50 AĞAÇ DİKECEKLER
Hakim karşısına çıkarılan iki çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan şüphelilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı.