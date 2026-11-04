FETÖ'cü Enes Kanter oy için kapı kapı gezdi: Desteklediği parti 30 yıl sonra seçim kaybetti
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu, firari terörist Enes Kanter, ABD'de Teksas Cumhuriyetçi Senatör adayı Ken Paxton'ın seçim kampanyasına destek verdi. Üç gün boyunca şehir şehir kapı kapı dolaşarak oy isteyen Kanter'in destek verdiği İsrail destekçisi Paxton, Demokrat rakibi James Talarico karşısında seçimi kaybetti. Talarico, böylece Teksas'ta 30 yılı aşkın sürenin ardından senatör seçilen ilk Demokrat oldu.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup ederek Teksas'ın yeni senatörü seçildi.
Teksas'ta 30 yılı aşkın sürenin ardından Demokrat zaferi
Associated Press'in sonuçları ilan etmesiyle kesin gibi görülen zafer, eyalette Demokratların 1994'ten bu yana eyalet çapında ilk kez bir seçim kazanması anlamına geldi.
Talarico, 1993'ten bu yana Teksas'ı ABD Senatosu'nda temsil edecek ilk Demokrat oldu.
Her alanda destek vermiş kapı kapı oy istemişti
FETÖ firarisi Kanter'in Paxton'ın kampanyasına katılımı, adayın sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.
Paxton, 3 Kasım'da yaptığı paylaşımda Kanter'e kampanyasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek kendisiyle Fort Worth'te bir araya geldiğini duyurdu.
Firari FETÖ'cü hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı
Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan Kanter hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla iade talepnamesi hazırlanmış ve kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapılmıştı.
Kanter hakkında ayrıca yakalama kararı bulunuyor.