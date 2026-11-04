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ABD'de taşlar yerinden oynadı: Ara seçimler tarihi ilklere sahne oldu

ABD'de taşlar yerinden oynadı: Ara seçimler tarihi ilklere sahne oldu

10:45, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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ABD'de taşlar yerinden oynadı: Ara seçimler tarihi ilklere sahne oldu
Ara seçimler, ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanır yeniliklere ve değişimlere sahne oldu.

ABD’de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen kritik ara seçimlerde ilk sonuçlar Kongre'de dengelerin değiştiğini gösterdi. Cumhuriyetçiler hem Senato hem Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kaybederken, sandıktan tarihi rekorlar ve ilk temsilciler çıktı.

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü Demokratlar'a kaptırdı. Ülke genelinde erken oy kullanma sürecine ilgi tavan yaptı; Florida Election Lab verilerine göre yaklaşık 59 milyon seçmen sandık gününü beklemeden oyunu kullandı ve 2022'deki 45,9 milyonluk rekoru geride bıraktı.

Sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

Erken oyda katılım rekoru kırıldı

Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı.

Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı.

Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

Adam Hamawy
Adam Hamawy

New Jersey, Temsilciler Meclisi'ne Müslüman üye gönderiyor

New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı.

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti

  • Mısır kökenli 56 yaşındaki Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024'te Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti.
Hakeem Jeffries
Hakeem Jeffries

Temsilciler Meclisi'ne ilk siyahi başkan

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak.

Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

Adam Hamilton
Adam Hamilton

Kansas'a 94 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton senatörlük yarışını önde kazandı.

Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.

Troy Jackson
Troy Jackson

Maine eyaletinde 1995'ten bu yana ilk Demokrat senatör

Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

Annie Andrews
Annie Andrews

South Carolina'dan 28 yıl sonra ilk Demokrat Senatör

Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

Byron Donalds
Byron Donalds

Florida'ya ilk siyahi vali

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

Gina Hinojosa
Gina Hinojosa

Texas'a Latin kökenli ilk kadın vali

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı.

Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

Eski İçişleri Bakanı, ülkenin ilk yerli kadın valisi oldu

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı.

Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.


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Başlıklar :2026 ara seçimleriABDara seçimlerilkler
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