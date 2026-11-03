ABD'de ara seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı

Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluğu sağlamaya çalışırken, Demokratların çoğunluğu elde etmek için her iki kanatta (Temsilciler Meclisi ve Senato) mevcut sayılarına en az dört sandalye eklemesi gerekiyor. Seçim sonucunda Washington'daki yeni denge için 4 ihtimal yaşanabilir.