ABD'de ara seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı
14:17, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 14:34, 03/11/2026, Salı
AA
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ABD'de ara seçimler için sandıklar açıldı. Temsilciler Meclisi'ndeki tüm üyeliklerin yanı sıra 100 sandalyeli Senato'da 34 koltuk ve 36 eyaletin valilik makamı için seçmenler oy kullanmaya başladı.
ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesinin belirleneceği seçimlerde heyecanlı bekleyiş başladı.
Oy verme işlemi başladı
Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongre'deki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.
Halihazırda Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor.
İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.
4 ihtimal var
Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluğu sağlamaya çalışırken, Demokratların çoğunluğu elde etmek için her iki kanatta (Temsilciler Meclisi ve Senato) mevcut sayılarına en az dört sandalye eklemesi gerekiyor. Seçim sonucunda Washington'daki yeni denge için 4 ihtimal yaşanabilir.
Cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyabilir. Böylece Başkan Trump mevcut politikalarını sürdürmek için daha geniş hareket alanına sahip olur.
Demokratlar çoğunluğu elde edebilir. Böylece Başkan Trump'ın kararlarını engelleyebilecek bir gücü kazanmış olabilirler. Kararları soruşturabilir, atamaları engelleyebilir ve politika değişikliği talep edebilirler.
Temsilciler Meclisi Demokratlarda, Senato Cumhuriyetçilerde olabilir. Bu ihtimalde, Cumhuriyetçiler Demokratların desteği olmadan Meclisten yasa geçiremeyecek ve kararlara ilişkin yasal süreç başlatabilecek. Ayrıca Trump hakkında azil süreci de başlatabilirler.
Senato Demokratlarda, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerde olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Demokratlar bürokrat ve yargıç atamalarını engelleyebilir ya da geciktirebilir.
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