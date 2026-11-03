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ABD ara seçimleri: Demokratlar avantajlı gözler çekişmeli eyaletlerde

ABD ara seçimleri: Demokratlar avantajlı gözler çekişmeli eyaletlerde

09:29, 03/11/2026, Salı
AA
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ABD ara seçimleri: Demokratlar avantajlı gözler çekişmeli eyaletlerde
Senatonun kazananını, başa baş yarışın sürdüğü koltuklar belirleyecek

ABD'de bugün düzenlenecek Kongre ara seçimlerine ilişkin anketlerdeki son durumda, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu çekişmeli yarışların sürdüğü eyaletler belirleyecek.

ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasına göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de sonucu, yarışın başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirlemesi bekleniyor.

Senatoda Demokratlar önde görünüyor

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir.

Yasalara göre Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı görünüyor

Tamamı seçime girecek Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 180, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 28 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daralıyor.

Buna göre çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.


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Başlıklar :ABDanketara seçim
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