13:36, 02/11/2026, Pazartesi
Trump’ın evinin yakınlarına hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Bölgeden yansıyan görüntülerde, malikanenin yakınlarına hava savunma sistemleri ve askeri izleme cihazlarının konuşlandırıldığı görülüyor. Sahil kenarındaki yaya yoluna mobil radar sistemleri, tripodlar üzerinde sensör/kamera sistemleri ve geçici beton bariyerler yerleştirildi.
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