Brezilya'da olaylı seçim tartışması: Lula kendisine '9 parmak' diyen rakibini yerin dibine soktu

Kanada’da otomobille kuyumcuya dalıp mücevherleri çalıp kaçtılar

Kanada’nın Ontario eyaletindeki Mississauga kentinde bir grup şüpheli, otomobille kuyumcu mağazasına girerek çok sayıda mücevher çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunda şüphelilerin vitrinleri kırarak ürünleri topladığı görüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre olay, 18 Ekim’de saat 18.30 sıralarında Derry Road ile Airport Road yakınlarında bulunan New Ahmed Jewellers adlı mağazada meydana geldi. Şüpheliler, beyaz renkli bir otomobille mağazanın vitrinine geri geri çarparak camı ve metal güvenlik bariyerini kırdı. Ardından yüzlerini kapatan şüpheliler mağazaya girerek çekiçlerle vitrinleri kırdı ve mücevherleri aldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, mağazanın içinde çok sayıda kişinin eşya topladığı ve şüphelilerin daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. Peel Bölge Polisi, olayda yaralanan olduğuna ilişkin bir ihbar almadıklarını bildirdi. Polis ekipleri soyguna karışan şüphelilerin tespiti için soruşturmayı sürdürüyor.