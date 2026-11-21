Meksika güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu trafiğinin kilit isimlerinden birine yönelik kritik bir operasyona imza attı. Meksika ordusu, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunan uyuşturucu karteli elebaşını, ABD'nin desteğiyle düzenlediği baskında yakaladı.
CNN'in aktardığı habere göre, Meksika Savunma Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Meza-Flores" isimli uyuşturucu kartelinin elebaşı olan ve suç dünyasında "El Chapo Isidro" olarak bilinen Fausto Isidro Meza-Flores'in ABD'li makamların yardımıyla yakalandığı duyuruldu.
Operasyonun kartellerin kalesi olarak bilinen Sinaloa eyaletinde gerçekleştirildiği belirtilirken, baskın esnasında Meksika askerleri ile bölgedeki silahlı militanlar arasında sıcak çatışma çıktığı aktarıldı. Çatışmanın ardından sağ olarak ele geçirilen Meza-Flores'in yoğun güvenlik önlemleri altında başkent Mexico City'ye getirildiği bildirildi.
BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU
Yakalanan kartel elebaşı Fausto Isidro Meza-Flores, uzun süredir ABD makamlarının hedefindeki isimler arasında yer alıyordu. FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunan Meza-Flores'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşanlar için 5 milyon dolar para ödülü verileceği açıklanmıştı.
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