Masanın kazananı Çin oldu

Trump, Şi ve Putin’in ilk kez bir araya geldiği zirvede Çin, kendisini küresel güç dengesinde merkeze yerleştirirken, hiçbir somut yükümlülük üstlenmedi. Zirvede uygulanan protokol kurallarından, masanın kurulma biçimine tüm detaylar Pekin'in yeni konumunu teyit için kullanıldı. Putin, küresel güç statüsünü pekiştirme fırsatı bulurken Trump zirveden somut sonuç elde edemeden ayrıldı.