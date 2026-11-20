Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme’ suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
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