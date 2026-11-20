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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, iç güvenlik bürokrasisindeki kadın temsili öne çıktı.

Komisyonda söz alan İYİ Parti, DEM Parti ve CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının ilk kadın bakan yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın görevine ilişkin memnuniyetlerini paylaşarak kadın yöneticilerin sayısının artması gerektiğini vurguladı.

İYİ Partili Olgun Yiğitbaşı’nın valilik dönemine dikkat çekti

Bütçe görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın geçmişteki Afyonkarahisar Valiliği dönemine dikkat çekti.

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Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar'da başarılı bir valilik görevi yürüttüğünü belirten Olgun, kendisini İçişleri Bakan Yardımcısı olarak komisyon sıralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kadın bakan yardımcısının görüşmelerdeki varlığını olumlu karşıladıklarını söyledi.

DEM Partili Kaya: Diliyorum ki sayıları artar

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da konuşmasının başlangıcında İçişleri Bakanlığında bir kadın bakan yardımcısının görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, Bakanlığın yönetim kadrosunda kadın bir bakan yardımcısının bulunmasını olumlu değerlendirdiğini belirterek, üst düzey yönetim kademelerinde kadın yöneticilerin sayısının artması temennisinde bulundu.

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CHP'li Karaca temsil oranına işaret etti

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise konuşmasında kadınların üst düzey kamu yönetimindeki temsil oranına işaret etti. TBMM bütçesi dâhil 12 bütçe görüşmesine katıldığını belirten Karaca, bu görüşmelerde yalnızca Aile ve İçişleri Bakanlıklarında kadın bakan yardımcılarıyla karşılaştığını kaydetti.

Kübra Güran Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Valiliği döneminden tanıştıklarını hatırlatan Karaca, kadın bakan yardımcılarının sayısının artmasını dileyerek Yiğitbaşı'nın varlığının kendileri açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

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