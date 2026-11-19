AK Partili Hacıoğulları’ndan Meclis’te birlik ve beraberlik mesajı: Kuvayımilliye cephesinde safları sıklaştıralım
AK Parti Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) birlik, beraberlik ve kardeşlik temalı yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Meclis koridorlarında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın kendisini düşmekten kurtardığı anıyı paylaşarak konuşmasına başlayan Hacıoğulları, "Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkezi ile düşe kalka birbirimize tutuna yürüyoruz" mesajı verdi.
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