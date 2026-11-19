Ankara’da siyaset gündemini hareketlendiren katılım töreni, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleşti. Saat 14.00’te başlayan toplantıya katılmak üzere Genel Merkez binasına gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu’nun da yer aldığı 9 isim resmen AK Parti’ye geçti.
Bir süredir AK Parti’ye katılmaları beklenen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir’e rozetleri, toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Katılımlarla birlikte Tekirdağ, Antalya ve İstanbul Beyoğlu belediyeleri başta olmak üzere toplam 9 belediye AK Parti saflarına geçmiş oldu.
AK PARTİ'YE KATILAN 9 İSİM
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda rozetlerini takarak AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve başkanvekillerinin tam listesi şu şekilde açıklandı:
Candan Yüceer – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Büşra Özdemir – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili
Saniye Caran – Antalya Korkuteli Belediye Başkanı
Fahri Duran – Antalya Demre Belediye Başkanı
Sefer Karaahmetoğlu – İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili
Bülent Kara – Giresun Tirebolu Belediye Başkanı
Erdinç Altınok – Adana Yumurtalık Belediye Başkanı
Özkan Günenç – Edirne Enez Belediye Başkanı
Ramazan Karakaya – Uşak Karahallı Belediye Başkanı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.