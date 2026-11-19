Küresel piyasalarda ons altındaki sert satışların ardından gram altın 17 Temmuz'dan yaklaşık 4 ay sonra yeniden 6 bin TL sınırının altına sarktı. Yıl başında 7 bin 800 TL'yi aşan fiyatlarda 2026 yılı kazançları büyük ölçüde geri verilirken, güncel çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını rakamları da netleşti.
Altın piyasasındaki sert düşüş yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.
19 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla ons altındaki geri çekilme yurt içi piyasalarda gram altın fiyatını doğrudan aşağı çekti.
ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Küresel ve yurt içi piyasalarda gün içi en düşük ve en yüksek seviyeler şu şekilde kaydedildi:
Ons altın: 3 bin 693 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Gün içinde en yüksek 3 bin 758 doları gören ons altın, saat 07.53 itibarıyla 3 bin 723 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altın: 17 Temmuz'un ardından yaklaşık 4 ay sonra yeniden 6 bin TL'nin altına sarkarak 5 bin 990 liralı seviyeleri (en düşük 5 bin 993 TL) test etti. Gün içinde en yüksek 6 bin 98 TL'yi gören gram altın, saat 07.37 itibarıyla 6 bin 41 TL'den işlem görüyor.
ÇEYREK, TAM, CUMHURİYET VE ATA LİRA KAÇ LİRA?
Piyasadaki sert geri çekilme sarrafiye grubu altın fiyatlarına da yansıdı:
Çeyrek Altın: 10.106,46 TL (%0,00)
Tam Altın: 42.011,19 TL (%-1,61)
Cumhuriyet Altını: 41.540,66 TL (%-1,53)
Ata Lira - Çeyrek: 10.385,16 TL (%-1,53)
Reşat Altını: 42.797,58 TL (%-1,53)
Kulplu Reşat: 42.711,75 TL (%-1,53)
ZİYNET, BEŞLİ, GREMSE VE BİLEZİK FİYATLARI
Güncel tabloda yer alan diğer altın türlerinin satış ve değişim oranları ise şöyle sıralandı:
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