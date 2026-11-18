Tiktok'ta 'sanal askerlik' yapılmaya başlandı : En çok hediyeyi atan komutan oluyor

TikTok’ta gelir elde etmek amacıyla düzenlenen canlı yayınlara eklenen sıra dışı konseptlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce sanal halay, düğün konvoyu ve tavaf animasyonlarıyla gündeme gelen yayınlarda bu kez "sanal askerlik" formatı başlatıldı. Kullanıcıların yorum yazarak sanal orduya dahil olduğu akımda, gerçek parayla satın alınan sanal hediyelerden en fazlasını gönderen izleyici "komutan" unvanını kazanıyor.