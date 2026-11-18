Bakan Ersoy’dan Mustafa Kutlu’ya vefa ziyareti: Eserleri için iki önemli müjde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu insanının yaşamını, değerlerini ve manevi dünyasını eserlerine taşıyan usta hikayeci Mustafa Kutlu ile İstanbul'daki evinde bir araya geldi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Uzun Hikaye", "Beyhude Ömrüm", "Mavi Kuş" ve "Ya Tahammül Ya Sefer" gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bırakan Kutlu'nun kültür hayatına sunduğu katkılara dikkat çekti.
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