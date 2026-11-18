"Geçen yıl tenekesi 6 bin TL idi, biz bu yıl 4 bin 250 TL’ye doğrudan ve aracısız vatandaşa satıyoruz"





Amaçlarının vatandaşların uygun ve kaliteli ürüne erişmesi olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak 10 yıldırı çiftçilerimizi destekliyoruz. Tarladan sofraya projemizle de yetiştirilen ürünlerin aracısız vatandaşa ulaştırılmasını sağlıyoruz. Vatandaşa aracısızı güvenilir et ürünleri ile meyve-sebze ürünleri satışımız devam ediyor. Yaklaşık 6 yıl önce çiftçilerimize 750 bin adet zeytin fidanı ve 150 bin adet de Antepfıstığı fidanı dağıtmıştık. O dağıttığımız zeytin fideleri ağaç oldu ve artık çok ciddi ürün veriyorlar. Zeytin ve zeytinyağı şuan piyasada bol miktarda var. Çiftçilerimizden, ’elimizde bol miktarda zeytinyağı var, bu konuda bize yardımcı olur musunuz?’ şeklinde bir talep geldi. Biz de seve seve kabul ettik ve çiftçilerimizin elindeki zeytinyağını doğrudan alıp aracısız bir şekilde et-meyve satış noktalarımızda vatandaşa doğrudan satış yapıyoruz. Geçen yıl 16 litrelik tenekesi 6 bin TL idi. Şu anda burada bizim zeytinyağını 4 bin 250 TL’den doğrudan ve aracısız vatandaşa satmaya başladık. Tüm vatandaşlarımız gelip bu noktalarımızdan uygun fiyatlı zeytinyağı alabilir" ifadelerini kullandı.



