"Görenler önce şaşırıyor, sonra fotoğrafını çekiyor"





Tezgahında dev şemsiye mantarını sergileyen pazarcı Harun Bakar mantarın vatandaşların dikkatini çektiğini belirterek, "Bu aralar mantara ilgi oldukça fazla. Tezgahımıza gelen vatandaşlar mantarları incelerken bu büyük mantarı görünce şaşırıyor. Önce yakından bakıyorlar, ardından fotoğrafını çekmek isteyenler oluyor. Böyle farklı ve büyük bir mantarın tezgahımızda olması vatandaşların da ilgisini çekti. Gün içerisinde birçok kişi gelip mantarı merakla inceledi" dedi.