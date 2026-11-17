Konut satış rakamları belli olan Aydın’da 2026 ekim ayında toplam 2 bin 256 konut satılırken, son bir ayda konut satışları yüzde 16 azaldı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Satış rakamları belli olan Aydın'da konut satışları, 2026 Ekim ayında son bir ayda yüzde 16 azalarak toplam 2 bin 256 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ekim ayına ait konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı.

Konut satışları Eylül'e göre azaldı

Bu kapsamda Aydın'da Ekim ayında satılan konut sayısı, Eylül ayına göre yüzde 16,50 azalarak 2 bin 256 oldu.

İşyeri satışları da aynı dönemde yüzde 5 oranında azalarak 271 oldu.

Satış durumlarına göre 722 ev ilk el, bin 534 ev ikinci el olarak satılırken, 85 işyeri ilk el, 186 işyeri ikinci el olarak satıldı.

Satış şekillerinde konutta diğer satışlar bin 959, ipotekli satışlar 297 oldu.

İşyerinde ise 263 diğer satış, 8 ipotekli satış gerçekleşti.

Yabancılara 31 konut satıldı

Yabancılara yapılan satışlar 2026 Ekim ayında 31 konut ve 3 işyeri olarak gerçekleşti.

Konut satışının yapıldığı ülke vatandaşları arasında 9 konutla Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı.

Diğer ülkeler arasında 6 konutla Almanya, 3 konutla Belçika, 2'şer konutla Hollanda ve İrlanda, birer konutla Romanya, Ukrayna, Rusya, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Mısır ve Filistin yer aldı.

İşyeri satışlarında ise 2 işyeri ile Birleşik Krallık, 1 işyeri ile Rusya yer aldı.

Türkiye genelinde iş yeri satışları azaldı

Türkiye genelinde ekim ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalışla 16 bin 489 olarak kayıtlara geçti.

Reklam Reklam

Ülke genelinde ilk el iş yeri satış sayısı yüzde 4,5 artarak 5 bin 519'a çıkarken, ikinci el iş yeri satış sayısı yıllık bazda yüzde 19,2 azalışla 10 bin 970'e geriledi.

Ocak-ekim döneminde ise ipotekli iş yeri satışı yüzde 58,8 artışla 6 bin 759'a çıktı.

Reklam Reklam

Gündem

Bahçeli'den sosyal medya ve oyunlarla ilgili tedbir çağrısı: Zamanı gelmiştir

Gündem

Çanakkale'de zeytinyağı işletmeleri denetlendi: Hijyen şartları inceleniyor

Gündem

Kişisel verileri ele geçiren şebekeye operasyon: 14 tutuklama