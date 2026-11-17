Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Aydın'da etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kentte cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak, hafta sonunda ise gök gürültülü sağanak yağış yeniden etkisini gösterecek.
Bugün gün boyunca aralıklı sağanak bekleniyor
Aydın'da bugün gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışlı havanın, gece saatlerinde yerini çok bulutlu havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
Gün içinde hava sıcaklığının en yüksek 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 16 dereceye düşeceği öngörülüyor.
Çarşamba ve perşembe de yağış bekleniyor
Yağışlı havanın çarşamba ve perşembe günlerinde de devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı havayla birlikte sıcaklığın 13 ila 21 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
Perşembe günü de benzer hava şartlarının etkili olacağı kentte, sıcaklıkların 16 ila 23 derece arasında olması bekleniyor.
Cuma günü yağışa kısa ara verilecek
Cuma günü yağışlı havaya kısa bir ara verilecek. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Aydın'da sıcaklıkların 18 ila 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağışın yeniden etkili olması ve hava sıcaklığının 17 ila 22 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.
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