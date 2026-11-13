12 ay boyunca kesintisiz üretiliyor: Kazancı yüksek ama çalıştıracak işçi bulamıyorlar

Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da üreticiler yeni sezon hazırlıkları için tarlaya indi. Hava şartları uygun olduğu için Aydın’da kış çileği de yetiştiren çiftçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da umutla yeni sezonun fidelerini toprakla buluşturdu.