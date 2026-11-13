Nazilli’de yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, mantar yedikten sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı.
Karaciğer hasarı ve donör arayışı
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı.
Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürdü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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