Kuşadası'nda narkotik baskını: Çok sayıda madde ele geçirildi
14:54, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyon: 45 gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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