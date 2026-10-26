İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: Yedi tutuklama
İzmir’in üç ilçesi ile Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu üretimi için sera benzeri bir alan ve araç içerisine gizlenmiş özel düzenek de bulundu. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Özel düzenek bulundu
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ekim'de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sera benzeri Hint keneviri üretim alanı ile uyuşturucu saklamak için araç içerisine kurulmuş özel düzenek bulundu.
12 şüpheliden yedisi tutuklandı
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.