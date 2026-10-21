İzmir'de 2 bin yıllık tarihi eser baskını: Zeus'un mermer başı ele geçirildi
09:35, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.
Yetkililerce yapılan incelemede, eserin ‘2863 sayılı Kanun’ kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin 3 şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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