İzmir'de uyuşturucu haplarla birlikte kalaşnikof da bulundu
09:13, 22/10/2026, Perşembe
AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.
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