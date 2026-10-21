Muğla’da FETÖ hükümlüsü yakalandı: Altı yıl üç ay hapis cezası vardı
21:57, 21/10/2026, Çarşamba
AA
Yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi.
Muğla’da, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Cezaevine teslim edildi
Ekiplerce yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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