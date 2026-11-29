Edinilen bilgiye göre Konacık'ta yaşayan Karabulut, bugün oğluyla birlikte körmen otu toplamak için Çamlık Mahallesi'ndeki ormana gitti.
Bir süre sonra gözden kaybolan Karabulut'u bulamayan oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Dron ve köpek destekli arama yapıldı
İhbarın ardından Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı, Çamlık ve Kumköy muhtarları ile mahalle sakinleri, AFAD, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ve SAR ekipleri bölgeye geldi.
Bölgede dron ve köpek destekli arama çalışması yapan çok sayıda ekip, kayıp kadını aradı.
Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin çalışması sonucu Karabulut ormanda sağ salim bulundu.
112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde sağlık kontrolü yaptı. Sağlık durumu iyi olan Karabulut, kontrol amacıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Karabulut'un yanından ayırmadığı otlar, ambulansta kendisine verildi.
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