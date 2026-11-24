Bu ürettiğimiz balıklar genelde iç piyasaya bu balıklarımızı pazarlamaktayız ve bölgemizdeki turizme ağırlıklı bölgelere sahil kısımlarına, restoranlara, büyük marketlere, ihracata da ürünlerimizi göndermekteyiz. Balığımız görüntüsü ve kalite et kalitesi olarak çok iyi bir balıktır. Bunun sebebi de yer altından çıkan tuzlu suyu kullanmamızdır. Bölgemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 85’i küçük aile işletmeleridir. Milas bölgesinde yaklaşık 70 bin dönümlük bir havzada üretim yapılmakta. Bir de bu mahallelerin şunu da parantez içinde söyleyebiliriz, bu mahalleler tuzlu su çıkan bölgelerinde yapılmakta. Bu bahsetmiş olduğumuz tuzlu su herhangi bir zirai üretim için kullanılabilen bir su değildir. Ya da toprak havuzlar üretime başladıktan sonra yer altından tuzlu su çıkmaya başladığı söylenemez. Zaten bölgede böyle bir atıl olarak kullanılmayan bir tuzlu su vardı. Arazi çoraktı. Bu çorak arazi ve kullanılmayan tuzlu suyu ekonomiye kazandırıyoruz diyebiliriz" dedi.