Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'nin tanınmış mobilya markalarından Mondi Mobilya (Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) için satış sürecini resmen başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetindeki şirketin hisselerinin yüzde 100'ü, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile yeni sahibini bulacak.
MUHAMMEN BEDEL 2,4 MİLYAR LİRA
Resmi Gazete'deki ihale ilanında yatırımcıların katılım koşulları ve mali şartlar netleştirildi:
TEKLİFLER 1 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR
YENİ SAHİBİNİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞAN BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEKLİYOR
Mondi Mobilya'yı satın alacak yatırımcı, ihale bedelinin dışında şirketin mevcut grup borçlarını da üstlenecek. 31 Ekim itibarıyla açıklanan mali verilere göre şirketin borç tablosu şu şekilde oluştu:
- Erciyes Anadolu Holding'e mali borç:1 milyar 653 milyon 556 bin 34 lira (Devir tarihinde peşin ya da vadeli ödenebilecek).
- Grup şirketlerine ticari borç:409 milyon 369 bin 52 lira (Devir tarihinde peşin olarak kapatılması zorunlu olacak).
Her iki borç kaleminin de devir tarihi esas alınarak yeniden hesaplanacağı ve alıcı tarafından karşılanacağı bildirildi.
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