Mondi Mobilya'nın tamamı için 2 milyar 400 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale düzenlenecek.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'nin tanınmış mobilya markalarından Mondi Mobilya (Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) için satış sürecini resmen başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetindeki şirketin hisselerinin yüzde 100'ü, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile yeni sahibini bulacak.

MUHAMMEN BEDEL 2,4 MİLYAR LİRA

Resmi Gazete'deki ihale ilanında yatırımcıların katılım koşulları ve mali şartlar netleştirildi:

Muhammen bedel: Mondi Mobilya'nın tamamı için 2 milyar 400 milyon lira değer biçildi.

Teminat ve şartname: İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 120 milyon lira tutarında teminat yatırması gerekecek. İhale şartnamesi bedeli ise 300 bin lira olarak belirlendi.

TEKLİFLER 1 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR

Satış sürecine ilişkin takvim ve ödeme esasları da duyuruldu. Yatırımcılar, teklif dosyalarını 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar teslim edebilecek.

Satış ihalesi ise 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Tekliflerin Türk lirası üzerinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu tutulurken, kapalı tekliflerin açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

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YENİ SAHİBİNİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞAN BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEKLİYOR

Mondi Mobilya'yı satın alacak yatırımcı, ihale bedelinin dışında şirketin mevcut grup borçlarını da üstlenecek. 31 Ekim itibarıyla açıklanan mali verilere göre şirketin borç tablosu şu şekilde oluştu:

Erciyes Anadolu Holding'e mali borç: 1 milyar 653 milyon 556 bin 34 lira (Devir tarihinde peşin ya da vadeli ödenebilecek).

Grup şirketlerine ticari borç: 409 milyon 369 bin 52 lira (Devir tarihinde peşin olarak kapatılması zorunlu olacak).

Her iki borç kaleminin de devir tarihi esas alınarak yeniden hesaplanacağı ve alıcı tarafından karşılanacağı bildirildi.

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