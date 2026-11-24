Yeni yılda trafik cezalarına yüzde 27,83 zam: En yüksek ceza 178 bin lirayı aştı

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2027 yılı trafik cezalarına ilişkin yeni hesaplamalar belli oldu. Ekim ayı enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, trafik cezalarının yeni yıldaki tutarlarını da şekillendirdi.

Yapılan hesaplamalara göre sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeleri halinde karşılaşacakları para cezalarında önemli artışlar yaşanacak. Özellikle tehlikeli araç kullanımı ve trafik güvenliğini riske atan ihlallerde uygulanacak yaptırımlar dikkat çekiyor.

Drift ve sahte plaka cezası 178 bin liraya çıkıyor

Yeni tarifede en yüksek para cezaları arasında drift yapmak ve sahte plaka kullanmak yer alıyor.

Mevcut uygulamada 140 bin lira olan drift cezasının 2027 yılında 178 bin 962 liraya yükselmesi hesaplanıyor. Sahte plaka kullanan sürücüler için de aynı tutarda ceza öngörülüyor.

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Trafikte makas atmanın cezası ise 90 bin liradan 115 bin 47 liraya çıkacak. Plakasız araç kullanmanın bedeli de 46 bin liradan 58 bin 801 lira 80 kuruşa yükselecek.

Hız sınırını aşan sürücülere 38 bin 349 lira ceza

Hız ihlallerinde uygulanacak para cezaları, aşım miktarına ve ihlalin yerleşim yeri içerisinde veya dışında gerçekleşmesine göre değişiyor.

Yerleşim yeri içerisinde hız sınırını 66 kilometre ve üzerinde aşan sürücülere uygulanması beklenen ceza 38 bin 349 lira olarak hesaplandı.

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Yerleşim yeri dışındaki yollarda ise hız sınırını 71 kilometre ve üzerinde aşmanın cezası aynı tutara ulaşacak.

Yerleşim yeri içerisinde hız ihlallerine göre hesaplanan yeni tarifede tutarlar şöyle:

Hız sınırını aşma 2027 cezası

6-10 km/s 2.556,60 TL

11-15 km/s 5.113,20 TL

16-20 km/s 7.669,80 TL

21-25 km/s 10.226,40 TL

26-35 km/s 15.339,60 TL

36-45 km/s 19.174,50 TL

46-55 km/s 25.566 TL

56-65 km/s 31.957,50 TL

66 km/s ve üzeri 38.349 TL

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 6 bin lirayı aşacak

Günlük trafikte sık karşılaşılan kural ihlallerinin de yeni yılda sürücülere maliyeti artacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 391 lira 50 kuruşa yükselecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası da aynı tutarda olacak.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere uygulanacak ceza 25 bin 566 liraya, emniyet kemeri takmayanlara kesilecek ceza ise 3 bin 195 lira 75 kuruşa çıkacak.

Diğer trafik cezaları da değişiyor

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre diğer bazı trafik ihlallerinde uygulanması beklenen tutarlar şöyle:

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Trafik ihlali2027 cezası

Alkollü araç kullanma (ilk ihlal) 31.957,50 TL

Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 7.237,70 TL

Emniyetsiz araç kullanmak 7.237,70 TL

Muayenesiz araç kullanmak 3.475,70 TL

Hatalı sollama 3.475,70 TL

Yüksek sesle araç kullanmak 3.834,90 TL

Kask takmamak 3.195,75 TL

Hatalı park 1.592,80 TL

Yasak yerde U dönüşü yapmak 1.278,30 TL

Yeni trafik cezaları ne zaman uygulanacak?

Hesaplanan yeni ceza tutarlarının 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamalar henüz kesinleşmiş nihai tarife anlamına gelmiyor.

Mevzuat kapsamında Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla 2027 yılında uygulanacak kesin trafik cezası tutarları yapılacak düzenlemelerle netlik kazanacak.

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