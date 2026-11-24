Bankalararası Kart Merkezi, ekim ayına ilişkin kart verilerini açıkladı. Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 156 milyon, banka kartı 226,8 milyon, ön ödemeli kart sayısı 98,9 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 5 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 8 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 481,7 milyona ulaştı.

ÖDEME TOPLAMI 2,9 TRİLYON LİRA

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 471,4 milyar lirası kredi kartları, 440,6 milyar lirası banka kartları, 8,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 32, banka kartlarında yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 62 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 10 arttı. Ödeme sayılarında büyüme oranı ise yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 12 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 37 azaldı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 33 artarak 866,9 milyar liraya ulaştı. Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise yüzde 8 artarak 1 milyar309,9 milyon oldu.

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