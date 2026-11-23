S&P Global'in öncü verilerine göre Almanya'da özel sektör PMI endeksi kasımda 1,6 puan artarak 55'e yükseldi ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kasımda imalat ve hizmet sektörlerindeki güçlü performansın etkisiyle Almanya'da özel sektör faaliyetleri, geçen aya göre 1,6 puan artışla 55'e yükseldi.

Almanya'nın kasım ayı öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, S&P Global tarafından açıklandı.

Bileşik PMI 55'e çıktı

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, kasımda 53,4'ten 55'e çıkarak geçen aya kıyasla 1,6 puan artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gören endeksin 53,2-53,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Veri, büyüme ile daralmayı ayıran 50 puan eşiğinin üzerinde gelerek Alman ekonomisindeki toparlanmanın ivme kazandığına işaret etti.

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İmalat PMI son 56 ayın en yüksek seviyesinde

Büyümenin lokomotifi olmayı kasım ayında da sürdüren imalat sanayi PMI, geçen ayki 54,2 seviyesinden 55'e çıkarak son 56 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi ise bu endeksin 54 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI, 52,5'ten 54'e yükselerek geçen yılın ekim ayından bu yana en güçlü artışını kaydetti.

İmalat sektöründe istihdam arttı

Anket sonuçlarına göre istihdam, imalat sektöründe artan siparişler ve iyimser beklentilerin etkisiyle 2023 ortasından bu yana ilk kez artış gösterdi.

Buna karşın hizmet sektöründe işten çıkarmalar sürdüğü için genel istihdam üst üste ikinci ayda da hafif geriledi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde imalat sanayisindeki yükselişin artan ihracat siparişleriyle desteklenerek sürdüğünü söyledi.

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Smith, "Daha çok iç pazara odaklanan hizmet sektöründe de talep canlandı ve bir yılı aşkın sürenin en güçlü iyileşmesini gösterdi. Bu durum, toparlanmanın genele yayıldığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyüme tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor

Öte yandan, yıllar süren durgunluğun ardından özellikle savunma ve altyapı alanlarındaki milyarlarca avroluk kamu harcamalarıyla yeniden büyüme patikasına giren Alman ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize ediliyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yıl için beklenenden daha güçlü bir ekonomik toparlanma öngörüyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 2026'da yüzde 1,3 büyümesini bekliyor.

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Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

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