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Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftalık bazda yüzde 4,8 geriledi; ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatındaki artış tahmini arz görünümünü desteklerken, ılıman hava tahminleri talep beklentilerini aşağı çekti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 90,95 avrodan tamamladı.

Fiyat 86,54 avroya geriledi

Bugün saat 14.44'te fiyatlar, geçen haftanın kapanışına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 86,54 avroya geriledi.

ABD'nin LNG ihracatı artacak

Avrupa piyasasında arz görünümünü destekleyen gelişmelerin başında ABD'nin LNG ihracat kapasitesini artırması geldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, yeni ihracat kapasitesinin devreye girmesiyle ülkenin LNG ihracatının günlük ortalama 2025'te 15,1 milyar fit küp iken 2026'da 17,6 milyar fit küpe, 2027'de ise 19 milyar fit küpe yükselmesini bekliyor.

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ABD'nin ihracat kapasitesini destekleyen gelişmeler arasında Corpus Christi Stage 3 LNG tesisinin son üretim hattının ağustos sonunda tamamlanması, Golden Pass LNG tesisinde gaz akışının artması ve Cove Point LNG tesisinin planlı bakımın ardından yeniden faaliyete geçmesi yer alıyor.

Avrupa'nın Orta Doğu kaynaklı sevkiyat risklerine karşı alternatif kaynaklara erişimini güçlendiren bir unsur olarak da ABD'den LNG tedarikinin artması öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki risk sürüyor

Küresel LNG ticareti açısından risk oluşturmaya, Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar devam ediyor.

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Dünya LNG ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki sevkiyatların uzun süre aksaması ihtimali, özellikle Katar kaynaklı LNG arzına bağımlı piyasalarda belirsizliğe yol açıyor.

Kasım ayının ikinci yarısına ilişkin Avrupa genelindeki daha ılıman hava tahminleri ise ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalabileceği beklentisini güçlendirerek fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

Depo doluluğu geçen yılın altında

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretmesi, arz güvenliği endişelerini canlı tutuyor.

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Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB ülkelerindeki depoların doluluk oranı 19 Kasım itibarıyla yüzde 69,83 seviyesinde ölçüldü.

Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 81,2 olarak kaydedilmişti.

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