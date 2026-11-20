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Türk savunma sanayisinde tarihi dönüm noktası KIZILELMA için süreç tamamlandı. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk üç platformun teslim edilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye'nin savunma havacılığında önemli bir dönüm noktası olan gelişme, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

KIZILELMA'nın envantere girmesi Amerikan, Yunan ve Rus basınında analiz edildi.

ABD merkezli Aviation Week, gelişmeyi "Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı" başlığıyla duyururken Baykar'ın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığı açıklamasına yer verdi.

Al-Monitor ise uçağın Türkiye'nin hava gücüne kazandıracağı yeni kabiliyetleri değerlendirdi.

Yunan savunma yayını OnAlert, KIZILELMA'nın 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini yazdı.

PΤΗΣΗ dergisi uçağın hava-hava muharebesi ve insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekât kabiliyetlerini ele aldı.

"Geleneksel havacılığa meydan okuma"

Rus haber ajansı EADaily ise gelişmeyi "Geleneksel havacılığa meydan okuma" başlığıyla duyurarak ilk üç uçağın teslimatına ve gelecekteki kabiliyetlerine dikkat çekti.

ATİNA'DA EGE ENDİŞESİ

Yunanistan basınından Europost, KIZILELMA'yı “Türkiye'nin hava savaşını değiştirmeyi hedefleyen yeni gizli insansız savaş uçağı” başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, KIZILELMA'nın envantere alınmasının Türk savunma sanayisi açısından önemli bir teknolojik adım olduğu ve Türkiye'nin insansız savaş uçaklarıyla hava muharebesinde öncü olmayı hedeflediği belirtildi.

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Haberde ayrıca Türkiye'nin yerli silah sistemlerindeki ilerleyişine dikkat çekilerek, Yunanistan'ın Ege'deki yeni tehditlere karşı benzer kapsamlı bir plana sahip olup olmadığı sorusunun Atina'da yeniden gündeme geldiği değerlendirmesi yapıldı.

‘TÜRKLERDEN TARİHTE BİR İLK’

Atina merkezli Banking News ise “Tarihte bir ilk” başlıklı haberinde “, Türkiye, KIZILELMA insansız savaş uçağını duyurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Böylelikle Ankara, Ege’de Atina’ya karşı dengeleri yeniden değiştirebilecek bir adım attı” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN TARİHİ GÜNÜ SELAMLADI’

Fransız basınından La Nouvelle Tribune “Türkiye ve Erdoğan ‘tarihi günü’ selamladı” başlıklı haberinde “Dünyada tarihe bir güne tanıklık edildi. Türk KIZILELMA’sının envantere girmesiyle yaklaşık dört buçuk yıl önce başlatılan bir program doruk noktasına ulaştı. Bu hizmete giriş Türkiye’nin küresel dron pazarındaki konumunu da güçlendiriyor. Ankara artık operasyonel bir savaş uçağına sahip ve üretici olarak bunu yabancı müşterilerine sunabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

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'BÜYÜK HAYAL GERÇEKLEŞTİ'

İngiliz basınından Aerospace Global News ise “Türkiye, insansız savaş uçaklarını hizmete alan ilk ülke oldu” başlıklı haberinde “KIZILELMA'nın ilk uçuşundan dört yıldan kısa bir süre sonra, üç jet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Türklerin büyük hayallerinden biri gerçekleşti. Böylelikle Türkiye, ilk üç Kızılelma savaş uçağının teslimiyle havacılık tarihinde önemli bir yer edindi” ifadelerini kullandı.

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