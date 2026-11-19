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İngiliz haftalık ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, Türkiye'nin dış politika hamleleri, savunma sanayiindeki atılımları ve bölgesel dengelerdeki yükselen konumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı.

Analizde, Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında nadiren bu kadar güçlü ve avantajlı bir konumda göründüğüne dikkat çekildi.

"NATO MÜTTEFİKLERİNİN ÇOĞUNU GERİDE BIRAKTI"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısına geniş yer ayrılan yazıda, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yalnızca yüzde 2'sinin savunmaya ayrılmasına rağmen elde edilen çarpıcı sonuca işaret edildi.

Analizde, yerli üretim İHA'lar, savaş gemileri ve zırhlı araçlar sayesinde Ankara'nın savunma sanayiinde dev bir güce dönüştüğü ve NATO müttefiklerinin çoğundan daha fazla nüfuz elde ettiği vurgulandı.

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KÜRESEL KRİZLERDE KİLİT ARABULUCU

Dergide yer alan değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası diplomasi trafiğindeki ağırlığının altı çizildi.

Ankara'nın Ukrayna-Rusya, ABD-İran ve Etiyopya-Somali arasındaki gerilimlerde kilit bir arabulucu konumuna yükseldiği belirtildi.

Arap dünyasıyla yeni sayfa

Arap komşularıyla ilişkilerde ideolojinin yerini pragmatizme bıraktığı kaydedilen analizde, Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerin başarıyla onarıldığına dikkat çekildi.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE'DE YENİ DÖNEM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki kazanımların rüzgarını arkasına aldığı belirtilen yazıda, terörle mücadele ve Suriye başlıkları öne çıkarıldı. Erdoğan'ın PKK'ya karşı zafer ilan ettiği ve örgütün kendini feshetme ile silah bırakma taahhüdünde bulunduğu hatırlatılan analizde, Suriye'deki tarihi değişim şu sözlerle değerlendirildi:

"Esad yönetimi altında Türkiye'nin en tehlikeli bölgesel rakibi olan Suriye, rejimin çöküşünden bu yana Türkiye'nin en yakın Arap ortağına ve Türk ihracatı, yatırımları ve askeri danışmanları için önemli bir merkeze dönüştü."

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