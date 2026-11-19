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Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Eslohe kentinde, 18 yaşındaki bir şüphelinin bölgedeki bir camiyi 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği silahlarla hedef almayı planladığı ortaya çıktı.

Yaşanan gelişme, Almanya’da İslamofobinin ve Müslümanlara yönelik saldırıların boyutunu ortaya koyan yeni bir örnek oldu.

Alman basınındaki haberlere göre, ağustos ayında yapılan bir ihbar üzerine gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis, soruşturma kapsamındaki aramalarda 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş çok sayıda silahın yanı sıra silah parçalarını ve mühimmatı da ele geçirdi.

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Arnsberg Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, aşırı sağcı görüşlerden etkilendiği belirtilen şüphelinin tabanca ve uzun namlulu silahlar ürettiği tespit edildi.

Şüphelinin, sayısı henüz netleşmeyen bu silahlarla bölgedeki bir camiye saldırı düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Düsseldorf Başsavcılığı soruşturmayı devraldı

Saldırı planına dair şüphelerin güçlenmesi üzerine soruşturma Düsseldorf Başsavcılığı’na geçti.

Şüphelinin aşırı sağcı görüşlerden etkilendiği ve ırkçı düşüncelerini Müslümanlara yönelttiği belirtilirken, soruşturmada tek başına hareket edip etmediği de araştırılıyor.

Yeni deliller doğrultusunda, ağustos ayında gözaltına alınan şüphelinin tutuklama kararına "Devleti tehlikeye atan ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı" suçlaması da eklendi.

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Teknik incelemeler sürüyor

Düsseldorf Başsavcılığı Kıdemli Başsavcısı Alexandra Wiese, Alman basınına yaptığı açıklamada, şüphelinin ürettiği silahlarla 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başı arasında, Müslümanların camide yoğun olarak bulunduğu bir dönemde saldırı düzenlemeyi planladığına dair güçlü şüpheler bulunduğunu söyledi.

Wiese, soruşturma kapsamında dijital veri depolama cihazlarının incelendiğini, tanıkların ifadelerine başvurulduğunu ve silahlar üzerindeki teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Soruşturma tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurgulayan Wiese, "3D yazıcıdan çıkan silahların saldırı amacıyla kullanılmasının amaçlandığı iddia edilen böyle bir vaka daha önce hiç yaşanmadı" dedi.

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