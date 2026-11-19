Avrupa borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair beklentilerin Avrupa'da risk iştahını desteklemesiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ile yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.
Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışta
Saat 11.40 itibarıyla Avrupa piyasalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artışla 646,58 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04 düşüşle 10.547,51 puandan işlem görüyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 26.915,14 puanda bulunurken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,13 artışla 50.742,50 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 kazançla 8.192,14 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 19.431,50 puanda yer alıyor.
Teknoloji hisseleri kayıplarının bir kısmını telafi etti
Hafta başından itibaren yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşmesine ilişkin soru işaretleri ve Nvidia'daki gelişmelerin baskısı altında kalan teknoloji hisseleri, dün kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Yeni günde ASML'nin hisseleri yüzde 3,4 yükselirken, yarı iletken tedarikçisi Soitec'in hisselerinin yüzde 15'e yakın değer kazanması dikkati çekti.
Trump ve Putin APEC Zirvesi'nde bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Trump, Çin ile karşılıklı ticarette gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde anlaştıklarını bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz işlemesini sağlama noktasında iki ülkenin birlikte çalışabileceğini de ima etti.
Orta Doğu'daki savaş atmosferinin sona erebileceğine yönelik iyimserlikler, bu gelişmeyle arttı. Bölgede jeopolitik risklerin azalmasıyla enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğine dair olumlu bakış açısı ise varlık fiyatlarında oynaklık oluşturdu.
Analistler, petrol fiyatlarındaki olası düşüş eğiliminin enerji bağımlılığı yüksek Avrupa ekonomisine olumlu yansıyabileceğini söyledi. Bu durumun Avrupa Merkez Bankasına (ECB) politika alanı tanıyabileceğini de belirtti.
Dolardaki değerlenmeyle avro/dolar paritesi 1,0953'e inerek yaklaşık 19 ayın en dip seviyesini gördü. Parite şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0987 seviyesinde bulunuyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.