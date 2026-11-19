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Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 92,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, dün 93,54 dolara kadar çıktıktan sonra günü 91,95 dolardan tamamladı.

Brent petrol kapanışa göre yüzde 0,2 yükseldi

Bugün saat 09.31 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 92,15 dolara yükseldi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise aynı dakikalarda 82,27 dolar oldu.

İran'a yönelik yeni operasyon haberi

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri operasyonu değerlendirdiğine ilişkin haberin Orta Doğu'da arz kesintilerinin derinleşebileceği endişelerini artırması yer aldı.

İran ile gerilimin gölgesinde İsrail'de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın görüşmesi belirtildi. Cooper'ın İsrail ziyareti, ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılar için hazırlık yaptığı yönündeki haberlerin gündeme geldiği döneme denk geldi.

Mossad Direktörü Roman Gofman da Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gitmişti. İsrail ordusunun İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olması gerektiği yönünde CENTCOM tarafından uyarıldığı iddia edilmişti.

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Şıncın'daki zirve öncesi Ukrayna iddiaları

ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yarın yapılacak tarihi zirve öncesinde, istihbarat analizlerinden haberdar yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin iddialarda bulunduğu New York Times gazetesinin haberinde yer aldı.

Yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik "ciddi müzakereler yürütmeye hazır olmadığını" savundu. Batılı istihbarat servislerinin son değerlendirmelerinin, Putin'in savaşı en azından kış boyunca sürdürmek istediğine işaret ettiğini ileri sürdü.

Üçlü formatta ilk kez bir araya gelecek olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump ve Putin'in buluşması bugün Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek.

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Fiyatların yukarı yönlü hareketini, arz endişelerini artıran jeopolitik riskler destekliyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,4 milyon varil arttı

Buna karşılık, fiyatlar üzerindeki yükseliş baskısını Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yılın son çeyreğinden itibaren arz fazlası oluşabileceği yönündeki uyarısı, ABD petrol stoklarının üst üste ikinci hafta artması ve güçlü dolar sınırladı.

IEA, bölgedeki üretimin hızla toparlanması ve arzın istikrar kazanmasıyla küresel petrol arzının yılın son çeyreğinde talebi aşacağını öngörüyor.

Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artışla 417 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını ABD Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı. Piyasadaki beklenti ise stokların yaklaşık 400 bin varil artması yönündeydi.

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Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları 3 milyon 200 bin varil azalarak 276 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise aynı dönemde 5 milyon 200 bin varil artışla 215 milyon 900 bin varile yükseldi.

Teknik açıdan Brent petrolde direnç noktası 92,58 dolar, destek bölgesi ise 91,80 dolar olarak izleniyor.

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