Altının ons fiyatı, petrol kaynaklı enflasyon endişeleri ve FED'in faiz artırımı sinyalleriyle son bir yılın en düşük seviyesi olan 3 bin 742 dolara geriledi.

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Altının ons fiyatı, son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatları, yüksek seyreden petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve FED’in faiz artıracağına yönelik sinyaller nedeniyle düştü.

Ons altın 3 bin 742 dolara geriledi

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve FED’in sıkı para politikası, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı.

Son bir yılın en düşük seviyesine inen altının ons fiyatı 3 bin 742 dolar oldu.

İç piyasada gram altın 6 bin 100 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın 10 bin 82 liradan, yarım altın 20 bin 185 liradan, tam altın ise 40 bin 177 liradan işlem görüyor.

IHA Altının ons fiyatı son bir yılın en düşük seviyesine geriledi (arşiv)

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