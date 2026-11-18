Altının ons fiyatı, son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Altın fiyatları, yüksek seyreden petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve FED’in faiz artıracağına yönelik sinyaller nedeniyle düştü.
Ons altın 3 bin 742 dolara geriledi
Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve FED’in sıkı para politikası, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı.
Son bir yılın en düşük seviyesine inen altının ons fiyatı 3 bin 742 dolar oldu.
İç piyasada gram altın 6 bin 100 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın 10 bin 82 liradan, yarım altın 20 bin 185 liradan, tam altın ise 40 bin 177 liradan işlem görüyor.
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