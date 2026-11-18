Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 150 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 314 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 197 milyon 614 bin 334,08 lira, işlem miktarı ise 3 bin 114,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 473 milyon 70 bin 873,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yaman Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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