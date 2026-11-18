Ticaret Bakanlığından, Bolat'ın "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için yarın gerçekleştireceği Berlin ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Ziyaret çerçevesinde Bolat'ın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda Almanya'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geleceği aktarılan açıklamada, burada iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı istişarelerin gerçekleştireceği bildirildi.
Yeşil ve dijital dönüşümde işbirliğinin geliştirilmesi de değerlendirilecek
Brüksel'de 13-14 Ekim'de Bolat'ın gerçekleştirdiğini temaslar temaslar sonrası, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin, bu sefer Alman muhatap Bakanla yapılan görüşmede ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada, Gümrük Birliği çatısı altındaki önemli gündem maddelerinin, ticaretin kolaylaştırılması, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konularının etraflıca değerlendirileceği kaydedildi.
Ziyaretin işbirliği imkanlarına katkı sunması bekleniyor
Yaklaşık 52 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi ve dış yatırım stoğu ile Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortağı olan Almanya ile karşılıklı yatırımların her geçen gün artarak geliştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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