"İki ülke arasındaki üretim ve sanayi ağlarının giderek daha fazla bütünleşmesi, küresel tedarik zincirlerinde tesis edilen güçlü işbirlikleri ve Avrupa'nın rekabet gücüne sunulan ortak katkı, ekonomik ilişkilerimizin stratejik boyutunu ve önemini daha da pekiştirmektedir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gerçekleştireceği ziyaret ve temasların, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha ileri noktaya taşınmasına, iki ülke iş dünyası arasındaki mevcut ortaklıkların derinleştirilmesine ve yeşil ile dijital dönüşüm başta olmak üzere, geleceğin ekonomik dinamiklerini şekillendiren alanlarda yeni işbirliği imkanlarının hayata geçirilmesine önemli katkılar sunması beklenmektedir."