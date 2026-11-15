Bakan Bolat Konya Tanıtım Günleri'nde hemşehrileriyle buluştu: Bizleri bağırlarına bastılar

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Konya'nın üretim gücünü ve yöresel ürünlerini yakından görmek için organizasyona katıldığını belirtti. Bolat,

"Buraya Konya Tanıtım Günleri Fuarı'nda hemşehrilerimizle bir arada olmak ve onların güzel ürünlerini, üretimlerini yerinde görmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Hemşehrilerimiz bizleri bağırlarına bastılar. Allah razı olsun kendilerinden. Çok teşekkür ediyorum"