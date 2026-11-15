Bakan Bolat Konya Tanıtım Günleri'nde hemşehrileriyle buluştu: Bizleri bağırlarına bastılar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONSİAD) ile Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (KONSİFED) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Konya'nın yöresel ürünlerinin ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı etkinlikte hemşehrileriyle buluşan Bolat, ziyaretçilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
‘HEMŞEHRİLERİMİZ BİZLERİ BAĞIRLARINA BASTILAR’
‘BÜTÜN STANTLAR ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞIYOR’
Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bolat, hemşehrilerine de hoş geldiniz dileklerini iletti.
YÖRESEL ÜRÜNLERİ İNCELEDİ, ESNAFLA SOHBET ETTİ
Konuşmasının ardından etkinlik alanını gezen Bakan Bolat, Konya'daki üniversitelerin ve ilçe derneklerinin açtığı stantları ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen Bolat, sergilenen yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Bolat, ziyaretçilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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