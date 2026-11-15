Iğdır'da nefes kesen operasyon: Düzensiz göçmenler İHA'ların termal kameralarına takıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için harekete geçti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sınır hattında operasyon başlatıldı.
İHA'LARIN TERMAL KAMERALARINA TAKILDILAR
Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen devriye sırasında 11 düzensiz göçmenin yeri termal kameralarla tespit edildi. Havadan yapılan tespitin ardından harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzensiz göçmenleri yakaladı.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan 11 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonun tespit ve yakalama anları kameralara yansıdı.
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