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13:04, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:32, 15/11/2026, Pazar

ASELSAN'dan dünyada bir ilk: EJDERHA tek tuşla 51 dronu saniyeler içinde düşürdü

Türk savunma sanayisinden dünyada ses getirecek bir başarı daha geldi. ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA sistemi, aynı anda havalanan 51 dronu füze veya mühimmat kullanmadan saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Şirketin dünya çapında bir ilk olarak duyurduğu teknoloji, seri üretim aşamasına da geçti.

ASELSAN, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİK KUBBE için geliştirdiği EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sisteminin kabiliyetlerini yeni bir saha denemesiyle ortaya koydu. Şirketin 51. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen testte, aynı anda havalandırılan 51 dron, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar kullanılarak saniyeler içinde etkisiz hâle getirildi. ASELSAN, bu ölçekte bir dron sürüsünün yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle aynı anda etkisiz hâle getirilmesinin dünyada ilk olduğunu açıkladı.

FÜZE ATMADAN, TEK TUŞLA 51 DRONU DÜŞÜRDÜ

EJDERHA'nın yeteneklerinin sergilendiği denemenin ilk aşamasında, iki farklı kablolu dron yaklaşık 1000 metre mesafeden etkisiz hâle getirildi. Böylece sistemin geleneksel elektronik karıştırma yöntemlerine karşı dayanıklı olan kablolu dronlara da müdahale edebildiği gösterildi. İkinci aşamada ise sürü dron saldırısı senaryosu uygulandı. ASELSAN'ın 51. yaşını temsilen havalandırılan 51 dronun tamamı eş zamanlı olarak etkisiz hâle getirildi.

‘DÜNYADA BUNU BAŞARAN İLK SİSTEM OLDU’

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, EJDERHA'nın füze veya mühimmat kullanmadan tek tuşla 51 dronu düşüren dünyadaki ilk sistem olduğunu söyledi. Akyol, EJDERHA'nın artık sahaya indiğini ve seri üretime geçtiğini de belirterek teknolojinin Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye ulaştığını vurguladı.

ÇELİK KUBBE'NİN GÖRÜNMEYEN GÜCÜ

Türkiye'nin milli hava savunma mimarisi ÇELİK KUBBE'nin bileşenlerinden biri olan EJDERHA, dronları fiziksel mühimmatla vurmak yerine elektronik sistemlerini hedef alıyor. Vakum elektroniği teknolojisiyle üretilen yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar, hedefteki elektronik devrelerin işleyişini bozarak İHA'ların etkisiz hâle getirilmesini sağlıyor.

Radar ve elektro-optik sistemlerle hedef tespiti ve takibi yapabilen EJDERHA, özellikle mini ve mikro İHA'lar ile yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirildi.

YENİ NESİL DRON TEHDİTLERİNE KARŞI KORUMA

Sürü halinde gerçekleştirilen dron saldırıları, modern savaş alanlarında giderek daha önemli bir tehdit oluştururken EJDERHA, aynı anda birden fazla hedefe müdahale edebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Başlıklar :ASELSANASELSAN EJDERHAÇelik KubbeAhmet Akyol
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