Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına ortak tepki

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'ün dışişleri bakanları İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne yönelik saldırısına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada , "İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği, hastalar ve sağlık personelinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan, sağlık tesisleri ile çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesine yer verildi.

Yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır ve diğer alanlar dahil olmak üzere, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik süregelen saldırılarının kınandığı açıklamada, bu saldırıların, ateşkesi ve Gazze'de güvenlik ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltaladığına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'yla bağdaşmadığına dikkati çekildi.

İsrail'in insani yardımlar, çadır, karavan ve mobil evler dahil barınma malzemeleri ile tıbbi malzemelere yönelik kısıtlamalarını sürdürmesinin, kış ayları da yaklaşırken Gazze'deki insani felaketi derinleştirmesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, yetersiz barınma koşulları ile su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşmenin sivillerin, özellikle de yeniden dondurucu soğuğa maruz kalan bebek ve çocukların hayatlarını ciddi biçimde tehlikeye attığı kaydedildi.

Reklam Reklam

Açıklamada, "Bakanlar, İsrail'i, uluslararası toplumun ve Barış Kurulu'nun yardımların artırılması yönündeki çağrılarına kulak vermeye ve Şarm el-Şeyh Anlaşması, Başkan (Donald) Trump'ın Kapsamlı Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 (2025) sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini derhal ve eksiksiz şekilde yerine getirmeye çağırmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Ateşkese tam riayet çağrısı

İsrail'in ateşkese riayet etmesi, sivilleri ve sağlık tesislerini koruması, barınma ve erken toparlanma malzemeleri ile temel altyapının yeniden işler hale getirilmesi için gerekli ekipman dahil olmak üzere, yeterli miktarda insani yardımın güvenli, sürekli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İsrail, Birleşmiş Milletler kurumlarıyla insani yardım kuruluşlarının görevlerini herhangi bir engelle karşılaşmadan yapmalarına da izin vermelidir" denildi.

Açıklamada, ilk aşamaya ilişkin bu taahhütlerin imza tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret edilerek, İsrail'in siyasi ve güvenlikle ilgili koşullar dahil olmak üzere, "insani yardıma erişimi engelleyen ilave koşullar öne sürmeden ve daha fazla gecikmeksizin" bu taahhütleri yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Acil insani yardım faaliyetlerinin sonraki aşamalarda kaydedilecek ilerlemeden bağımsız olarak sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Bakanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Barış Kurulu'nu, üstlendikleri roller çerçevesinde, İsrail'in bu taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini ve insani yardım girişine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamak suretiyle, anlaşmaların inandırıcılığını korumak ve ateşkesi tahkim etmek için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırmaktadır" ifadesine yer verildi.

Reklam Reklam

Bakanlar, açıklamada, ateşkesi tahkim etmek, Barış Planı'nın tüm aşamalarını uygulamak ve "kardeş" Filistin halkının acılarını hafifletmek amacıyla insani yardımları artırmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.

Dünya

DSÖ'den Gazze için kış uyarısı: 950 bin kişi sel tehlikesi altında

Dünya

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 beldeye topçu saldırısı düzenledi

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı barbarlıktır