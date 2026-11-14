Yemen'deki Husiler, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı petrol boru hattındaki 3 numaralı pompa istasyonunu İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı petrol boru hattını hedef aldıklarını iddia etti.

Havalimanına İHA saldırısı düzenlendiği öne sürüldü

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kral Halid Havalimanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini belirtti.

Pompa istasyonu 2 İHA ile hedef alındı

Seri, Riyad'ın doğusunda Doğu-Batı petrol hattı üzerinde yer alan 3 numaralı pompa istasyonunu 2 İHA ile hedef aldıklarını aktardı.

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Yemen'de iç savaş sürüyor

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.