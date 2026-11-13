İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

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Lübnan'ın güneyindeki saldırılar

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail tankından Nebatiye kentine bağlı Meyfdun beldesinin El-Mişa bölgesindeki bir eve 2 top mermisi atıldı.

Nebatiye kentinin Mercayun ilçesinde bulunan Taluse ile Beni Hayyan beldeleri de İsrail güçlerinin topçu ateşine tutuldu. Taluse yönüne ayrıca makineli tüfeklerle ateş açıldı.

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Sur ilçesindeki hedefler

İsrail topçu birlikleri, Sur ilçesindeki Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldelerini hedef aldı.

İsrail askerleri, Mansuri beldesine giden ana yol yönünde de makineli tüfeklerle ateş açtı.

Beyrut semalarındaki İHA uçuşu

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı.

Bu uçuş sırasında herhangi bir saldırı düzenlenmedi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı ve ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, saldırıların ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes de daha sonra birkaç kez uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Çerçeve anlaşma ve ateşkes süreci

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda, anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir çerçeve anlaşma imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen ülkedeki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

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