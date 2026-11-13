13/11/2026, Cuma13:38
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Saat verildi 12 noktaya giriş yasaklandı13 Kasım 2026 13:32 CumaSON DAKİKA
Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı13 Kasım 2026 13:20 CumaSON DAKİKA
📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’13 Kasım 2026 12:45 CumaSON DAKİKA
'Joker' yöntemiyle miras oyunu! Benzer kişileri kullanarak banka hesaplarını boşalttılar13 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi13 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 beldeye topçu saldırısı düzenledi

12:51, 13/11/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

Katil İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırdı. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

Lübnan'ın güneyindeki saldırılar

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail tankından Nebatiye kentine bağlı Meyfdun beldesinin El-Mişa bölgesindeki bir eve 2 top mermisi atıldı.

Nebatiye kentinin Mercayun ilçesinde bulunan Taluse ile Beni Hayyan beldeleri de İsrail güçlerinin topçu ateşine tutuldu. Taluse yönüne ayrıca makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Sur ilçesindeki hedefler

İsrail topçu birlikleri, Sur ilçesindeki Mecdel Zun ve Beyt es-Siyad beldelerini hedef aldı.

İsrail askerleri, Mansuri beldesine giden ana yol yönünde de makineli tüfeklerle ateş açtı.

Beyrut semalarındaki İHA uçuşu

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı.

Bu uçuş sırasında herhangi bir saldırı düzenlenmedi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlattı ve ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, saldırıların ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi. İki ülke arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes de daha sonra birkaç kez uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çerçeve anlaşma ve ateşkes süreci

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda, anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir çerçeve anlaşma imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen ülkedeki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.


Dünya
Rusya’dan İsrail’e Gazze çağrısı: Engelleri kaldırın
Dünya
İsrail'e karşı harekete geçin!
Dünya
İsrail'de Netanyahu hükümetinin İran'a savaş açma yetkisi tartışılıyor

Başlıklar :lübnanisraillübnan-israil ateşkesilübnanın güneyi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 beldeye topçu saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye topçu ateşi ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet